В Верховной Раде новый случай заражения коронавирусом. Заболел внефракционный депутат-мажоритарщик из Кривого Рога Дмитрий Шпенов.

Парламентарий признался в Facebook, что до того, как он получил положительный тест на COVID-19, успел встретиться с массой людей. Присутствовал он и на заседаниях Верховной Рады на прошлой пленарной неделе 1-4 сентября.

Сдал тест на COVID-19. Результат положительный. КТ показал двухстороннюю пневмонию.

За последние две недели контактировал с массой людей. Дай Бог, что бы у всех со здоровьем был порядок. Если кому-то из тех, с кем я контактировал, нужна моя помощь в сдаче тестов - готов помочь.

Дмитрий Шпенов родился 20 декабря 1978 года в Харькове, образование высшее, проживает в Кривом Роге. В октябре 2012 года как кандидат от "Партии регионов" Шпенов выиграл выборы в депутаты Верховной Рады в округе №37 в Днепропетровской области.

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