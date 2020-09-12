Депутат Рады слег с коронавирусом и признался, что контактировал с "массой людей" [ Редактировать ]
В Верховной Раде новый случай заражения коронавирусом. Заболел внефракционный депутат-мажоритарщик из Кривого Рога Дмитрий Шпенов.
Парламентарий признался в Facebook, что до того, как он получил положительный тест на COVID-19, успел встретиться с массой людей. Присутствовал он и на заседаниях Верховной Рады на прошлой пленарной неделе 1-4 сентября.
Сдал тест на COVID-19. Результат положительный. КТ показал двухстороннюю пневмонию.
За последние две недели контактировал с массой людей. Дай Бог, что бы у всех со здоровьем был порядок. Если кому-то из тех, с кем я контактировал, нужна моя помощь в сдаче тестов - готов помочь.
Дмитрий Шпенов родился 20 декабря 1978 года в Харькове, образование высшее, проживает в Кривом Роге. В октябре 2012 года как кандидат от "Партии регионов" Шпенов выиграл выборы в депутаты Верховной Рады в округе №37 в Днепропетровской области.
Ранее "Подробности" писали о том, как себя чувствует Юлия Тимошенко, заразившаяся COVID-19, и тяжело перенесшая болезнь.
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