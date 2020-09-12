Рекордні 72 смерті та більше 3000 заражень - невтішна коронавірусна статистика за минулу добу. І це черговий антирекорд.

Найбільше інфікувань виявили у столиці - 428, загинули від хвороби п'ятеро киян. Серед антилідерів поширення COVID-19: Харківська, Тернопільська та Одеська області. За весь час пандемії в Україні захворіли майже 152 тисячі людей, близько 67 тисяч вилікувались, більше 3 тисяч померли.

Нагадаємо, минулий антирекорд за кількістю смертей зафіксували 7 вересня, тоді загинуло 57 людей.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: