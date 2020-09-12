В Україні росте кількість смертей від COVID-19 [ Редактировать ]
Рекордні 72 смерті та більше 3000 заражень - невтішна коронавірусна статистика за минулу добу. І це черговий антирекорд.
Найбільше інфікувань виявили у столиці - 428, загинули від хвороби п'ятеро киян. Серед антилідерів поширення COVID-19: Харківська, Тернопільська та Одеська області. За весь час пандемії в Україні захворіли майже 152 тисячі людей, близько 67 тисяч вилікувались, більше 3 тисяч померли.
Нагадаємо, минулий антирекорд за кількістю смертей зафіксували 7 вересня, тоді загинуло 57 людей.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
У нас зростає госпіталізація людей, тобто люди які потребують лікування COVID-19 у стаціонарних умовах. Я сказав би: у нас сьогодні така страшна цифра, щодо кількості людей, які пішли з життя через COVID-19 - 72 людини. Отже, я прошу вас, шановні українці, подумайте про своє здоров'я, життя і про життя своїх близьких, яких ви можете просто заразити коронавірусом і це може мати фатальні наслідки. Дотримуйтеся всіх правил, які розроблені Міністерством охорони здоров'я.
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