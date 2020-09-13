В Украине расширяется количество карантинных областей [ Редактировать ]
Карантин не могут ослабить в Киеве и 19 областях из-за превышение случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Сегодня ослабить ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом не могут:
- Винницкая;
- Волынская;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская области.
Отмечается, что в столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Показатель Киева - более 140, тогда как должен быть меньше чем 40.
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