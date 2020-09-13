Карантин не могут ослабить в Киеве и 19 областях из-за превышение случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сегодня ослабить ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом не могут:

Винницкая;

Волынская;

Житомирская;

Закарпатская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Ровенская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская области.

Отмечается, что в столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Показатель Киева - более 140, тогда как должен быть меньше чем 40.

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