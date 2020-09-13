В Минске неизвестные в балаклавах начали проводить задержания во время протестов.

Об этом сообщает TUT.by.

Задержания начались на улице Маяковского. Вооруженные люди начали задерживать людей с флагами, которые шли по улице.

Отмечается, что силовики не имеют знаков отличия, а лица их закрыты масками.

Минск. На улице Маяковского начались задержания. Неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами. pic.twitter.com/1sS5XFGsM0 — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

Ранее мы писали, что на протесты в Беларуси съезжается армия и военная техника. Колонна из военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой движется по проспекту Независимости в Минске.