В Минске начались массовые аресты протестующих (видео) [ Редактировать ]
В Минске неизвестные в балаклавах начали проводить задержания во время протестов.
Об этом сообщает TUT.by.
Задержания начались на улице Маяковского. Вооруженные люди начали задерживать людей с флагами, которые шли по улице.
Отмечается, что силовики не имеют знаков отличия, а лица их закрыты масками.
Минск. На улице Маяковского начались задержания. Неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами. pic.twitter.com/1sS5XFGsM0— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
Ранее мы писали, что на протесты в Беларуси съезжается армия и военная техника. Колонна из военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой движется по проспекту Независимости в Минске.
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