В Черкасской области пограничники поймали "воздушного контрабандиста" [ Редактировать ]
В Черкасской области, в селе Хлыстуновка Городищенского района, задержали мужчину и изъяли у него сверхлегкий самолет типа Zenith без бортового номера, на котором он нарушал границу с Румынией для контрабанды табачных изделий. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.
По данным пограничной службы, мужчину задержали после того, как он вернулся из Черновицкой области, где в ночь с 11 на 12 сентября четыре раза залетал в воздушное пространство соседней страны с целью перемещения табачных изделий.
Все факты противоправных действий пилота пограничники задокументировали с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля "Volkswagen" и приборов для ночного наблюдения.
В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 334 "Нарушение правил международных полетов"Уголовного кодекса Украины.
Но следственные действия продолжаются.
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