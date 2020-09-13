В Черкасской области, в селе Хлыстуновка Городищенского района, задержали мужчину и изъяли у него сверхлегкий самолет типа Zenith без бортового номера, на котором он нарушал границу с Румынией для контрабанды табачных изделий. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

По данным пограничной службы, мужчину задержали после того, как он вернулся из Черновицкой области, где в ночь с 11 на 12 сентября четыре раза залетал в воздушное пространство соседней страны с целью перемещения табачных изделий.

Все факты противоправных действий пилота пограничники задокументировали с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля "Volkswagen" и приборов для ночного наблюдения.

В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 334 "Нарушение правил международных полетов"Уголовного кодекса Украины.

Но следственные действия продолжаются.