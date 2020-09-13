Во время ночной прогулки по Днепру в Черкассах сломался теплоход.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел накануне вечером. На судне сломался двигатель. Спасатели доставили с теплохода на берег семь человек, среди которых один ребенок.

В порту отдыхающих встречали сотрудники ГСЧС, среди которых была психолог. Последняя во время общения с людьми, которые сошли с теплохода, оказывала психологическую помощь".

Отмечается, что после починки двигателя теплоход продолжил движение и вернулся в речной порт Черкассы.

Ранее мы писали, что в Черном море нашли затопленный во время войны теплоход. Судно лежит в 15 милях от берегов Крыма на глубине 1500 метров.