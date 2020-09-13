В Черкассах десятки людей оказались заблокированными посреди Днепра [ Редактировать ]
Во время ночной прогулки по Днепру в Черкассах сломался теплоход.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Инцидент произошел накануне вечером. На судне сломался двигатель. Спасатели доставили с теплохода на берег семь человек, среди которых один ребенок.
В порту отдыхающих встречали сотрудники ГСЧС, среди которых была психолог. Последняя во время общения с людьми, которые сошли с теплохода, оказывала психологическую помощь".
Отмечается, что после починки двигателя теплоход продолжил движение и вернулся в речной порт Черкассы.
Ранее мы писали, что в Черном море нашли затопленный во время войны теплоход. Судно лежит в 15 милях от берегов Крыма на глубине 1500 метров.
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