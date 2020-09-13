Подарунки та феєричне шоу: Дніпро відзначив свій День народження [ Редактировать ]
Подарунки, сенсації та феєричне шоу. Дніпро відзначив свій 244-й День народження. Чи не в кожному куточку міста відкривали інфраструктурні проекти, а в самому серці мегаполісу влаштували гуляння.
У святкову атмосферу поринула і наша Олена Мендалюк.
Неочікуваний, але такий бажаний подарунок у день міста отримали жителі масиву Придніпровськ. На зупинці громадського транспорту їх чекали нові тролейбуси.
Світлана Ранєвська, жителька Дніпра:
Я вижу и у меня радуются глаза. Говорю, наконец-то как-то более цевилизование у нас в районе будет и очень красивый конечно транспорт. И людям по цене будет приятно проехать.
Нові машини вийшли на новий тролейбусний маршрут. Цього містяни чекали майже 30 років.
Борис Філатов, міський голова Дніпра:
Мы сделали большое количество инфраструктуры, это дороги, карманы сделали соответствующие, остановочные комплексы.
Водночас у середмісті почалася офіційна частина свята. А щоб жителі й гості міста більше дізналися про тих, хто його розбудовував, під час святкової програми згадували відомих дніпрян. Тим паче, що 2020-й рік у Дніпрі оголошено роком Олександра Поля - першого почесного громадянина міста.
Олександр Власенко, головний режисер "Дня міста":
Раніше Катеринослав, зараз Дніпро, колись був Дніпропетровськ було містечком таким, не дуже. А коли Поль віднайшов залізну руду у Кривому Розі, воно почало розвиватися, потім побудував залізницю і ще одне його велике досягнення це створення музею.
У Севастопольському парку, де тривають розкопки церкви Святого Лазаря, археологи знайшли склеп, з імовірним похованням Олександра Поля. А ще в Дніпрі відкрили відремонтовану набережну Перемоги. Нова пішохідна частина, велодоріжки, лавки та освітлення. Так виглядають тепер три з половиною кілометри зони відпочинку.
Олександра Тернових, жителька Дніпра:
Мы рядом как раз тут живем и я даже не надеялась, что ее сделают, но это сюрприз, чесно говоря. Очень все красиво, качественно, плитка. Все очень хорошо. Нам нравится.
Борис Філатов, міський голова Дніпра:
У нас было много приоритетов и первоначальные мы когнечно удиляли внимание крупным инфраструктурным проектам такие как мост, набережная - это очень большие и дорогостоющие проэкты. Но последние 2 года мы поменяли приоритеты и пошли во дворы.
А на новій площі Шевченка влаштували концерт під відкритим небом.
Людмила, жителька Дніпра:
Мне очень нравится, это изумительновсе устроено и концерт замечательный. Очень довольна.
Ольга Шарапа, жителька Дніпра:
Супер. Вообще єто біл лучший подарок городу, которій можно біло сделать.
Завершилось святкування яскравим феєрверком в акваторії Дніпра.
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