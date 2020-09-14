В понедельник, 174 сентября, в Никополе Днепропетровской области прогремели выстрелы. Погибли двое человек. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В полиции установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".

Сейчас полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны.

Ранее мы писали, что в Запорожье мужчину "подстрелили" из его же пистолета.