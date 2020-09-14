План "Сирена": в Никополе стрельба обернулась смертью [ Редактировать ]
В понедельник, 174 сентября, в Никополе Днепропетровской области прогремели выстрелы. Погибли двое человек. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В полиции установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".
Сейчас полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны.
Ранее мы писали, что в Запорожье мужчину "подстрелили" из его же пистолета.
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