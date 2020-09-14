Когда Рада рассмотрит бюджет-2021 [ Редактировать ]
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента заявил, что в пятницу, 18 сентября, Верховная Рада Украины рассмотрит государственный бюджет на следующий год.
На этой неделе у нас будет рассмотрение бюджета. До завтра в Верховную Раду Украины, до 15 сентября, должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отправлен в Верховную Раду вовремя.
Спикер Рады попросил профильный комитет рассмотреть документ, как только он поступит, чтобы в пятницу парламентарии смогли его рассмотреть в сессионном зале.
Напомним, Кабмине в ходе своего заседания одобрил проект государственного бюджета на 2021 год и бюджетообразующие законопроекты. Ранее мы писали о том, какой курс доллара заложен в бюджете на 2021 год.
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