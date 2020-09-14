Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес все еще не оставляет надежд перейти в "Барселону" и следит за переговорами клубов. Об этом пишет Marca.

Игрок перейдет только в том случае, если "Барсу" покинет форвард Луис Суарес, который в ближайшее время может стать игроком "Ювентуса".

23-летний аргентинец в прошлом сезоне принял участие в 35 матчах чемпионата Италии, в которых забил 14 голов.

Ранее сообщалось, что голландец Рональд Куман стал главным тренером "Барселоны".