Топ-игрок хочет перейти в Барселону: названо условие [ Редактировать ]
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес все еще не оставляет надежд перейти в "Барселону" и следит за переговорами клубов. Об этом пишет Marca.
Игрок перейдет только в том случае, если "Барсу" покинет форвард Луис Суарес, который в ближайшее время может стать игроком "Ювентуса".
23-летний аргентинец в прошлом сезоне принял участие в 35 матчах чемпионата Италии, в которых забил 14 голов.
Ранее сообщалось, что голландец Рональд Куман стал главным тренером "Барселоны".
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