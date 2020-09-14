На время местных выборов в Украину смогут въезжать иностранные наблюдатели.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

На внеочередном заседании Кабинета министров дополнили перечень лиц, которым разрешается въезд на территорию Украины на время действия карантина.

Отмечается, что границы откроют для официальных наблюдателей из других стран и международных организаций на время избирательного процесса и местных выборов.

Ранее мы писали, что Украина смягчит правила посещения страны иностранцами. Проект постановления находится на стадии разработки.