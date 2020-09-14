Украина разрешила въезд еще одной группе иностранцев [ Редактировать ]
На время местных выборов в Украину смогут въезжать иностранные наблюдатели.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
На внеочередном заседании Кабинета министров дополнили перечень лиц, которым разрешается въезд на территорию Украины на время действия карантина.
Отмечается, что границы откроют для официальных наблюдателей из других стран и международных организаций на время избирательного процесса и местных выборов.
Ранее мы писали, что Украина смягчит правила посещения страны иностранцами. Проект постановления находится на стадии разработки.
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