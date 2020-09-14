В понедельник, 14 сентября, Кабинет министров Украины утвердил противоэпидемические меры во время организации и проведения местных выборов. Эти меры предусматривают дезинфекцию на избирательных участках, температурный скрининг и так далее. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Согласно принятому документу, на входе на избирательный участок будет проводиться опрос о наличии симптомов ОРВИ и температурный скрининг. На входе в помещение избирательной комиссии и помещение для голосования должны находиться антисептики для рук, а также оборудованы места для сбора и утилизации масок.

В помещениях будет нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

15 июля депутаты Рады поддержали постановление о проведении местных выборов в Украине. 25 октября голосование пройдет на всей территории страны, за исключением оккупированного Россией Крыма, неподконтрольных Киеву районов Донбасса и 18 ОТГ на контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что руководители Донецкой и Луганской ОГА выступили против проведения голосования в прифронтовых населенных пунктах. Вместе с тем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил, что голосование в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей вблизи линии разграничения могут быть проведены при условии обеспечения гарантий безопасности.