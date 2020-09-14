Скандальне інтерв'ю у Гордона: у ДБР допитали Андрія Богдана [ Редактировать ]
У державному бюро розслідувань допитали колишнього керівника Офісу президента - Андрія Богдана. На розмову його викликали після інтерв'ю, в якому Богдан розповів про ймовірні контакти українських чиновників із російськими органами влади. Допитували колишнього главу президентської канцелярії як свідка. У преслужбі ДБР наголосили: підтверджень і доказів у Богдана немає, а про можливі незаконні дії українських посадовців він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації.
Андрій Богдан, колишній керівник Офісу президента України:
Звичайно, щодо мого інтерв'ю пану Гордону. Викликає велике зацікавлення правоохоронних органів. Все ж таки, що там було зі справою Вагнерівців. В основному, цікавилися відомостями. Я так розумію, що слідство у цій справі існує. І чим воно закінчиться дуже цікаво.
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