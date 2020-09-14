У державному бюро розслідувань допитали колишнього керівника Офісу президента - Андрія Богдана. На розмову його викликали після інтерв'ю, в якому Богдан розповів про ймовірні контакти українських чиновників із російськими органами влади. Допитували колишнього главу президентської канцелярії як свідка. У преслужбі ДБР наголосили: підтверджень і доказів у Богдана немає, а про можливі незаконні дії українських посадовців він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації.

Андрій Богдан, колишній керівник Офісу президента України: