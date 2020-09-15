Над Україною пролетіли бомбардувальники США [ Редактировать ]
Американські літаки В-52 напередодні вдруге з'явилися в українському небі. Три стратегічних бомбардувальники військово-повітряних сил США, які супроводжували українські військові літаки, патрулювали повітряний простір України. Вони взяли курс на акваторію Чорного моря.
Наші військові зазначили, що такі польоти здійснюватимуться регулярно. В МЗС заявили, що більше взаємодії, то ближча Україна до союзників. Нагадаю, вперше американські бомбардувальники з'явилися в українському повітряному просторі четвертого вересня.
по теме
Україна та США закликають зупинити призов жителів Криму до російської армії
Росія мусить дотримувати основних прав та свобод на півострові, а також звільнити українців з російських тюрем
Украина требует в ООН новых санкций против России
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сделал заявление
В Украине готовят законопроект против финансовых пирамид
Авторы заявляют, что законопроект будет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов
Україна посилила охорону кордону з Білоруссю
Російська Федерація повідомила про початок військових навчань у Білорусі. Триватимуть вони до 25 вересня спільно з білоруськими військовими на полігоні "Брестський"
Економічні події коронавірусних часів: чого чекати українцям
У Міністерстві фінансів представили проєкт державного бюджету на 2021-й рік і окреслили його пріоритети. Зокрема, на ремонт і будівництво автодоріг передбачено 150 мільярдів гривень