У Німеччині одна людина спровокувала масштабний спалах коронавірусу на популярному курорті. Дівчина із симптомами хвороби спокійно гуляла містом і відвідувала бари. Що їй тепер загрожує - Тетяна Логунова розкаже.

На німецькому гірсько-лижному курорті Гарміш-Партенкірхен посилюють карантинні обмеження і масово тестують жителів на коронавірус. У містечку спалах хвороби - за останню добу занедужали понад 30 людей. І не відкидають, що заразити всіх могла одна дівчина. Так звана, "суперпоширювачка" вірусу.

Підозрюють - молоду американку, яка живе і працює в одному з готелів міста. Минулого тижня вона повернулася з відпустки, відчула симптоми хвороби і здала тест. Не чекаючи результату, вийшла із самоізоляції і кілька вечорів гуляла містом. Відвідувала бари, ресторани і караоке. Пізніше виявилося, що у дівчини СOVID-19.

Місцевий ірландський паб - один із тих закладів, які відвідала американка. Він тимчасово не працює. На результати тестів чекають офіціанти, які обслуговували хвору.

Ян О'Хаган, менеджер пабу:

Минулої п'ятниці до нас приходили працівники служби охорони здоров'я. Перевіряли, чи дотримуємося ми санітарних норм. Персонал, який контактував з дівчиною, зараз на самоізоляції. Сподіваюся, що все буде добре.

Місцева влада закликала здати тест усіх, хто минулого тижня відвідував ті ж самі заклади, що і хвора. Це, переважно, молоді люди, які часто хворіють безсимптомно. Але можуть інфікувати інших.

Ян О'Хаган, менеджер пабу:

Побачимо, як воно буде. Я чув, що дві лабораторії міста завантажені роботою. Усі хочуть здати тест. Я думаю, що масштаби інфікування ми зможемо оцінити через тиждень. Але вже зараз життя у місті завмерло.

Легковажну поведінку дівчини вже прокоментували баварські урядовці.

Маркус Зьодер, прем'єр Баварії:

Те, що трапилося у місті, це приклад нерозсудливості і наочний доказ того, як швидко поширюється вірус. Така легковажність матиме наслідки.

Дівчині загрожує суворе покарання. За порушення карантину доведеться сплатити 2 тисячі євро штрафу. А за інфікування інших її можуть навіть засудити до тюремного ув'язнення. Якщо доведуть, що воно було умисним.