Бомбардувальники США патрулювали небо над Україною [ Редактировать ]
Американські бомбардувальники В-52 напередодні вдруге з'явилися в українському небі. Три стратегічних бомбардувальники військово-повітряних сил США, які супроводжували українські військові літаки, патрулювали повітряний простір України. Вони взяли курс на акваторію Чорного моря.
Наші військові зазначили, що такі польоти здійснюватимуться регулярно. В МЗС заявили, що більше взаємодії, то ближча Україна до союзників. Нагадаю, вперше американські бомбардувальники з'явилися в українському повітряному просторі четвертого вересня.
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