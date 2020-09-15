Американські бомбардувальники В-52 напередодні вдруге з'явилися в українському небі. Три стратегічних бомбардувальники військово-повітряних сил США, які супроводжували українські військові літаки, патрулювали повітряний простір України. Вони взяли курс на акваторію Чорного моря.

Наші військові зазначили, що такі польоти здійснюватимуться регулярно. В МЗС заявили, що більше взаємодії, то ближча Україна до союзників. Нагадаю, вперше американські бомбардувальники з'явилися в українському повітряному просторі четвертого вересня.