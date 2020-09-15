В Беларуси стартуют совместные с Россией военные учения "Славянское братство-2020". На полигон вблизи Бреста, который находится рядом с польской границей, прибыло подразделение 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

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От Вооруженных сил Беларуси в учениях примут участие военные 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

"Всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения проводятся в два этапа. Первая фаза предусматривает слаживание подразделений. Вторая фаза является активной, она пройдет на "Брестском" полигоне с 21 по 23 сентября.

"В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач", - добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко.