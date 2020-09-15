Все запасы "Новичка" уничтожены: в России сделали заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 15 сентября, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что все запасы отравляющего вещества "Новичок" на территории России уничтожены. Об этом сообщает ТАСС.
Они (боевые отравляющие вещества - ред.) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеется производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация.
Глава разведки России настаивает, что на момент вылета из страны в организме Алексея Навального не содержалось отравляющих веществ.
Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных, отравляющих веществ не содержалось.
Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.
Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.
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