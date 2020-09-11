Трамп похвастался секретным передовым оружием [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают системами вооружений, о которых не знает никто. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом в штат Мичиган.
У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы.
При этом он сообщил, что за последние 3,5 года США потратили на армию $2,5 трлн. Сейчас, по его словам, американская армия сильнее, чем когда-либо.
Теперь у нас есть новые ракеты. Надеюсь, нам никогда не придется их использовать, но наше ядерное оружие сейчас находится в лучшем состоянии за последние десятилетия.
Ранее американский журналист Боб Вудворд рассказал, что Дональд Трамп в беседах с ним заявлял, что США разработали новую ядерную оружейную систему, аналогов которой нет ни у России, ни у Китая.
Ранее сообщалось, что Пентагон приоткрыл завесу секретности над "супер-пупер ракетой" Трампа.
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