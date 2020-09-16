У прифронтових населених пунктах рятувальники лагодять понівечене ворожими обстрілами житло. Зараз ремонтують хати у Водяному на півдні Донеччини. У селі, яке практично на лінії вогню, переважно залишилися літні люди.

У ДСНС кажуть: ремонтувати можна було б і більше помешкань в інших селах - однак все впирається в отримання гарантій режиму тиші з боку найманців.