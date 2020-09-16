Рятувальники лагодять понівечене ворожими обстрілами житло у Водяному [ Редактировать ]
У прифронтових населених пунктах рятувальники лагодять понівечене ворожими обстрілами житло. Зараз ремонтують хати у Водяному на півдні Донеччини. У селі, яке практично на лінії вогню, переважно залишилися літні люди.
У ДСНС кажуть: ремонтувати можна було б і більше помешкань в інших селах - однак все впирається в отримання гарантій режиму тиші з боку найманців.
по теме
На передовій не припиняються ворожі провокації
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували свіжі траншеї на Донеччині. Це порушення умов перемир'я, а саме - заборони на наступальні та розвідувально-диверсійні дії
Бойовики активізували повітряну розвідку на Донбасі
Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування, проте його одразу подавили військові ООС
Війна на Донбасі: на передовій не припиняються ворожі провокації
Російські найманці активізували повітряну розвідку і постійно укріплюють свої рубежі
Бойовики обстріляли з гранатометів українські позиції на Донбасі
Ворог здійснив неприцільні постріли з гранатомета в районі Пісків та Авдіївки під окупованим Донецьком
На Світлодарській дузі встановилися тривожне перемир'я.
Фіксована лінія розмежування. Час від часу - ворожі провокації. Ні кроку назад, але й жодного уперед. Постійна моральна напруга. Така війна виснажує більше, аніж активні бойові дії