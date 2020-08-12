Кабинет министров на своем заседании 12 августа поддержал законопроект, который предусматривает, что бумажные паспорта в форме книжечки будут постепенно выводиться из обращения с заменой их на пластиковые карточки. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

В документе прописано, что если гражданину Украины необходимо вклеивать следующее фото, то паспорт в форме книжечки будут менять на пластиковую карту. А новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

Сроки действия паспортов-книжечек будут следующие:

для лиц от 16 до 25 лет - до 25-летнего возраста;

для лиц от 25 до 45 лет - до 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография при достижении владельцем 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что до дня вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста; в случае, если паспорт был оформлен после достижения лицом 45-летнего возраста, - фотокарточку во время оформления паспорта.

Таким образом, если вам еще не исполнилось 25 лет - то вам выдадут новый пластиковый паспорт, вместо того, чтобы вклеивать туда фотографию по достижению 25-летнего возраста. Если вы успели вклеить фотографию в 25-летнем возрасте, то выдадут новый паспорт при достижении 45 лет. Если же вы вклеили новую фотографию при достижении 45-летнего возраста - бумажный паспорт будет бессрочное действие.

Специально обменивать бумажные паспорта на карточки не требуется.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Украина существенно "просела" в рейтинге паспортов.