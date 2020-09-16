Патриарх Филарет выздоровел от коронавируса. Последний тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ Киевского патриархата.

Филарет чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской Патриархии.

Он выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые занимались им, и всем врачам, которые, рискуя собственным здоровьем, находятся рядом с больными.

Ранее сообщалось, что митрополит ПЦУ Александр Драбинко инфицировался коронавирусной инфекцией.