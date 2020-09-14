Коронавирус у Филарета: появились новости о состоянии патриарха [ Редактировать ]
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, у которого ранее выявили коронавирусную болезнь, пошел на поправку и в ближайшее время, вероятно, сможет покинуть больницу.
Об этом сообщил митрополит УПЦ КП Иоасаф Шибаев в Facebook.
По его словам, он говорил с Филаретом по телефону, и тот рассказал об улучшении самочувствия.
"Спешу поделиться с вами, братья и сестры, радостью – сейчас, во время очередной телефонной беседы со Святейшим Патриархом, узнал от него радостную весть – его самочувствие улучшается настолько, что есть надежда на скорый выход из больницы!", – написал митрополит.
Ранее сообщалось, что митрополит ПЦУ Александр Драбинко инфицировался коронавирусной инфекцией.
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