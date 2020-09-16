Добровільно чи примусово: що чекає на Лукашенка [ Редактировать ]
Світлана Тихановська готова надати гарантії безпеки Олександрові Лукашенку, якщо той добровільно залишить посаду. Про це лідерка білоруської опозиції заявила в інтерв'ю українському виданню "Лівий берег". У Білорусі понад місяць не вщухають протести - чимало людей вважають, що Лукашенко сфальсифікував вибори.
Сам чинний глава держави неодноразово заявляв, що не віддасть владу. Від початку протестів затримано понад 7 тисяч мітингарів. А з Координаційніої ради, яку створили для передачі влади, на волі залишилася тільки Світлана Алексієвич. Решту членів президії запроторили до СІЗО або видворили з країни.
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