Лукашенко снова пригрозили санкциями [ Редактировать ]
Европейский союз рассматривает возможность расширения санкционного списка против Беларуси, куда могут включить и президента Александра Лукашенко. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Хайко Маас.
Такие меры могут быть приняты в случае продолжения насилия со стороны белорусской власти.
"В ЕС мы предложили санкции против виновных очень рано. Если насилие продолжится, мы должны расширить меры на значительно большее количество людей, и мы также будем говорить о Лукашенко", - написал Маас.
Он добавил, что Лукашенко продолжает путь насилия и угнетения.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко вывез внучек из Беларуси.
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