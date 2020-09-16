Европейский союз рассматривает возможность расширения санкционного списка против Беларуси, куда могут включить и президента Александра Лукашенко. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Хайко Маас.

Такие меры могут быть приняты в случае продолжения насилия со стороны белорусской власти.

"В ЕС мы предложили санкции против виновных очень рано. Если насилие продолжится, мы должны расширить меры на значительно большее количество людей, и мы также будем говорить о Лукашенко", - написал Маас.

Он добавил, что Лукашенко продолжает путь насилия и угнетения.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко вывез внучек из Беларуси.