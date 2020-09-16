І коронавірусна статистика напряму залежить від іншої статистики. Тестувань. У МОЗі хваляться: мовляв, тестувати українців стали частіше. Приміром, за останню добу понад 50 тисяч. А за весь час пандемії майже 2 мільйони.

Але і з такими цифрами ми все одно залишаємося недотестованою країною. І досі в аутсайдерах серед європейських країн. Бо у рейтингу зроблених досліджень на душу населення ми - в хвості списку - аж на 45 місці. Для наочності - в Україні один тест на 22 людини, а у Великій Британії один на трьох.