Україна залишається однією з найбільш недотестованих країн Європи [ Редактировать ]
І коронавірусна статистика напряму залежить від іншої статистики. Тестувань. У МОЗі хваляться: мовляв, тестувати українців стали частіше. Приміром, за останню добу понад 50 тисяч. А за весь час пандемії майже 2 мільйони.
Але і з такими цифрами ми все одно залишаємося недотестованою країною. І досі в аутсайдерах серед європейських країн. Бо у рейтингу зроблених досліджень на душу населення ми - в хвості списку - аж на 45 місці. Для наочності - в Україні один тест на 22 людини, а у Великій Британії один на трьох.
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