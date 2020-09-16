"Опозиційна платформа - За життя" виступила проти приватизації комунальної власності в Одесі [ Редактировать ]
Як в останній день. В Одесі депутати міськради сьогодні віддали у приватні руки понад двадцять об'єктів комунальної власності.
Тепер ці приміщення, більшість з яких розташовані у центрі міста, комерсанти зможуть викупити за копійки по так званій орендній схемі. Представники опозиції виступали у залі проти такої приватизації. Мовляв, питання навіть не розглядалося профільною комісією, а самі проєкти рішень депутати отримали лише вночі. Втім, до опозиціонерів не дослухалися - тепер, переконані, цим питанням мають зайнятися правоохоронні органи: адже ось так - без аукціону продавати комунальну власність незаконно.
Олексій Єремиця, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Я бы очень хотел, чтобы это стало очередным уголовным делом. И всякого рода заявления о том, что нам надо наполнять бюджет - это абсолютно не выдерживает никакой критики. Почему - потому что если бы мы продавали коммунальную собственность и землю по реальным рыночным ценам, у нас вообще бы не стоял вопрос о получении кредита, который мы уже четвертый год получаем в размере трех с половиной миллиардов гривен.
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