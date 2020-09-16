Як в останній день. В Одесі депутати міськради сьогодні віддали у приватні руки понад двадцять об'єктів комунальної власності.

Тепер ці приміщення, більшість з яких розташовані у центрі міста, комерсанти зможуть викупити за копійки по так званій орендній схемі. Представники опозиції виступали у залі проти такої приватизації. Мовляв, питання навіть не розглядалося профільною комісією, а самі проєкти рішень депутати отримали лише вночі. Втім, до опозиціонерів не дослухалися - тепер, переконані, цим питанням мають зайнятися правоохоронні органи: адже ось так - без аукціону продавати комунальну власність незаконно.

Олексій Єремиця, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":