Звідки беруться платіжки за блакитне паливо, хто їх формує перед тим як надіслати споживачам? І скільки на це витрачають грошей? Більше у матеріалі моїх колег.

"Класична" платіжка за газ. У розрахунках ціни - об'єм спожитого палива і тариф, який залежить і від ціни постачальника, що складається з вартості ресурсу на біржах і вартості конкретних послуг цього постачальника. Яких? Ми проінспектували роботу клієнтських центрів.

Оксана, співробітниця відділення РГК:

Тут ми проводимо зі споживачами нашими, клієнтами звірку, укладення договорів.

Побували там, де показники ваших лічильників перетворюють на квитанції.

Владислав Бродецький, завідуючий виробництвом поліграфічного комбінату ТОВ "Моноліт-друк":

Ми обробляємо цю базу, виводимо форми і починаємо друк.

І відстежували шлях платіжок від конвеєра до осель споживачів.

Наталія, менеджер з логістики ТОВ "Моноліт-друк":

Палети ці від'їжджають в місто Харків. Але по різним регіонам.

Усе аби дізнатися, яка собівартість і самої квитанції, і послуги, яка в ній вписана.

Оксана Велійско, адміністратор Центру обслуговування клієнтів управління клієнтського сервісу:

В штаті офісу 15 чоловік. Всі жінки. Хочете до нас?

Оксана знайомить нас зі своїми колегами - усі працюють у центрі обслуговування клієнтів Регіональної Газової Компанії. Тут надають повний спектр послуг.

Оксана Велійско, адміністратор Центру обслуговування клієнтів управління клієнтського сервісу:

Бабулічкі то вони хочуть перерахунки. Завжди хочуть по перерахункам, бо самостійно вони не зроблять такого. Бо змінюються тарифи кожен місяць.

Пані Наталя - одна з таких. Щомісяця, 15 числа жінка приходить сюди, аби звірити дані лічильника та квитанцій.

- На ось ці рєквізіти, у вашому банку, чи на почті показуєте реквізіти. - А які рєквізіти? Ось це?

Розібратися у рахунках пенсіонерці допомагають менеджери. І це перший пункт додаткових витрат у квитанцій. За обслуговування клієнтів у подібних центрах споживач сплачує трохи більше 8 копійок з вартості кожного кубу газу. Стільки ж - 8 копійок, - йде на зарплати працівникам. Світлана, приміром, працює в клієнтському центрі кілька років.

Світлана, оператор з введення даних відділу комерційного балансування:

Абонентів дуже багато. Ну на кожному листочку приблизно 25 чоловік.

У відділенні обслуговують майже 80 тисяч абонентів. І всі ці показники потрібно перенести в електронну базу - для можливості оплати онлайн.

Оксана Велійско, адміністратор Центру обслуговування клієнтів управління клієнтського сервісу:

В цьому ж і особистому кабінеті, або через вайбер. Передають, вам там і формується.

Це третя стаття витрат. Технічна підтримка особистого кабінету та інших способів комунікації обходяться в 4 копійки із кожного кубометру. І ще 3 копійки за роботу всіх ІТ-систем обліку. Але є й більш "традиційний" спосіб оплати.

Владислав Бродецький, завідувач виробництва поліграфічного комбінату ТОВ "Моноліт-друк":

Ми загрузили роль, папір крутиться і ми проходимо до друкарських секцій.

Їх на цьому конвеєрі - 8. Ми на поліграф-комбінаті, де друкують такі знайомі кожному квитанції. Щомісяця, починаючи з п’ятого числа, газзбути надсилають сюди бази даних з платіжками з усієї країни. Аби встигнути надрукувати квитанції, процес не зупиняють ні на хвилину.

Владислав Бродецький, завідуючий виробництвом поліграфічного комбінату ТОВ "Моноліт-друк":

За зміну, за 8 годин ми друкуємо в середньому 600 тисяч таких квитанцій.

Як це відбувається - нам показує завідувач виробництва пан Владислав. Усе розпочинається з підготовки фарб та трафаретів.

У верхню секцію ми завантажили синю фарбу. Потім через певну систему валів вона переноситься на пластину.

Після оформлення таблиці та логотипів, переходять до кінцевого етапу.

Наносимо всі данні про суми і про те, куда цю квитанції потрібно відправити.

Після цього - "рулони" квитанцій ріжуть та пакують на спеціальному верстаті.

Петро Урицький, заступник директора:

Вставляється сюди роль, проходить. Тут каттер, який рубає на формат і ножом розрізає пополам. І у нас на виході є два потока. І складається в коробку.

Пишуть на них індекси, вантажать на палети та наклеюють адресу абонентів. Наталя якраз все це перевіряє.

Наталя, працівниця Комбінату:

Цей у нас їде на Куп’янськ. Ми відшукуємо підрозділ Куп’янськ, щас-щас. Так, Красноград. Куп’янськ. Стікеруємо палєту, в конвертик.

Усі платіжки розвозять по регіонах у відділення пошти.

Листоноша Максим завів нас у приміщення, де розфасовують листи.

Ми зайшли у відділ доставки, де ми отримуємо пошту, яку сортуємо, щоб потім видати на дільниці.

Листоноша Максим працює на одній із них. Зізнається, 15 числа місяця для нього найважчі, бо треба встигнути рознести платіжки. Для цього має спеціальний рюкзак. Листи спереду, газети трохи подалі.

Максим Малигін, листоноша:

В мене тут підготовлена пошта. Відкладена, кому, як. Щоб зручно мені було.

Робота і Максима, і типографії також оплачується. Друк та доставка квитанцій обходяться споживачам газу в 2,5 копійки у кожному кубі палива. А загалом, оплата за клієнтський сервіс постачальника обходиться споживачу у приблизно 40 копійок на кубі. Постачальники кажуть що останні місяці поки ціна була наднизькою їм не вдавалось покрити навіть половини цих витрат. За таких умов новим гравцям важко буде зайти на цей ринок і створити потрібні для споживачів онлайн і офлайн сервіси.