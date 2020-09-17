КПП "Нові Яриловичі" закрили через навалу хасидів-паломників [ Редактировать ]
Закриття КПП "Нові Яриловичі" на українсько-білоруському кордоні спричинило черги із сотні автівок, - про це йдеться у повідомленні Київської митниці Держмитслужби. Тепер в Україну машини мають в'їжджати через пункт пропуску "Виступовичі", що на Житомирщині. Митне оформлення та пропуск транспортних засобів здійснюють цілодобово.
Нагадаємо, напередодні український уряд вирішив закрити КПП "Нові Яриловичі" через ситуацію з хасидами. Попри заборону на в'їзд іноземців, сотні вірян таки намагаються потрапити до Умані.
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