Закриття КПП "Нові Яриловичі" на українсько-білоруському кордоні спричинило черги із сотні автівок, - про це йдеться у повідомленні Київської митниці Держмитслужби. Тепер в Україну машини мають в'їжджати через пункт пропуску "Виступовичі", що на Житомирщині. Митне оформлення та пропуск транспортних засобів здійснюють цілодобово.

Нагадаємо, напередодні український уряд вирішив закрити КПП "Нові Яриловичі" через ситуацію з хасидами. Попри заборону на в'їзд іноземців, сотні вірян таки намагаються потрапити до Умані.