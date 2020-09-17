Курникова и Иглесиас показали младшую дочь (фото, видео) [ Редактировать ]
Бывшая звезда российского тенниса Анна Курникова опубликовала в Instagram фотографию своей подросшей младшей дочери Мэри. Третий ребенок 39-летней Курниковой и 45-летнего испанского певца Энрике Иглесиаса родился 30 января 2020 года.
Фото с семимесячной Мэри, которую родители ласково называют "Маша" подписано - "Уимблдон, я иду...". Вероятно, мама-спортсменка намекает, что дочка может пойти по ее стопам.
У Курниковой и Иглесиаса, отношения которых длятся почти 20 лет, также подрастают двойняшки Николас и Люси. Сейчас малышам 2,5 года. В апреле испанский мачо делился видео со старшими детьми.
Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)
Ранее сообщалось, что Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями.
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