Бывшая звезда российского тенниса Анна Курникова опубликовала в Instagram фотографию своей подросшей младшей дочери Мэри. Третий ребенок 39-летней Курниковой и 45-летнего испанского певца Энрике Иглесиаса родился 30 января 2020 года.

Фото с семимесячной Мэри, которую родители ласково называют "Маша" подписано - "Уимблдон, я иду...". Вероятно, мама-спортсменка намекает, что дочка может пойти по ее стопам.

У Курниковой и Иглесиаса, отношения которых длятся почти 20 лет, также подрастают двойняшки Николас и Люси. Сейчас малышам 2,5 года. В апреле испанский мачо делился видео со старшими детьми.

Ранее сообщалось, что Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями.