Энрике Иглесиас показал новорожденного ребенка [ Редактировать ]
Известный музыкальный исполнитель из Испании Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка Анна Курникова снова стали родителями. Анна выложила фотографию новорожденного ребенка в Instagram.
В аккаунте испанского музыканта также появился пост с снимком младенцем. Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: "Мое солнце".
Также указана дата рождения малыша - 30 января 2020 года. Пол новорожденного неизвестен.
Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)
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