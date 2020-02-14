Известный музыкальный исполнитель из Испании Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка Анна Курникова снова стали родителями. Анна выложила фотографию новорожденного ребенка в Instagram.

В аккаунте испанского музыканта также появился пост с снимком младенцем. Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: "Мое солнце".

Также указана дата рождения малыша - 30 января 2020 года. Пол новорожденного неизвестен.

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