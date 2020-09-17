Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на Донбассе является его приоритетом. Он заявил, что украинская армия сможет быть гарантом дальнейшей безопасности.

Об этом он зсказал во время выступления на открытии учений Rapid Trident - 2020 в Международном центре миротворчества и безопасности, передает пресс-служба Офиса президента.

Он заявил, что война на Донбассе - это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира.

"Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе. Именно поэтому мы объединились для преодоления нынешних вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них", - заявил он.

Ранее мы писали, что неподконтрольную зону Донбасса расширили.