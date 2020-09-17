Украинцы, которые на момент проведения местных выборов будут болеть коронавирусом, смогут проголосовать из дома. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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По его словам, чтобы воспользоваться такой услугой, надо всего лишь обратиться к территориальной избирательной комиссии до 20:00 23 октября.

После соответствующего обращения в день выборов домой к избирателю с COVID-19 приедет комиссия со всеми средствами индивидуальной защиты.

"Это конституционное право любого гражданина: принимать участие в выборах. Если человек болеет COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии до 20:00 последней пятницы перед днем голосования и оставить заявление, что хочет проголосовать на дому в связи коронавирусной болезнью", - объяснил Степанов.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

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