Местные выборы: как проголосовать украинцам с COVID-19 [ Редактировать ]
Украинцы, которые на момент проведения местных выборов будут болеть коронавирусом, смогут проголосовать из дома. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, чтобы воспользоваться такой услугой, надо всего лишь обратиться к территориальной избирательной комиссии до 20:00 23 октября.
После соответствующего обращения в день выборов домой к избирателю с COVID-19 приедет комиссия со всеми средствами индивидуальной защиты.
"Это конституционное право любого гражданина: принимать участие в выборах. Если человек болеет COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии до 20:00 последней пятницы перед днем голосования и оставить заявление, что хочет проголосовать на дому в связи коронавирусной болезнью", - объяснил Степанов.
Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.
Ранее мы писали о том, как проголосовать переселенцам.
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