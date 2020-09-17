За рахунок субсидій - ремонтуватимуть дороги. Верховна Рада спрямувала понад два мільярди гривень на програму "Велике будівництво". Примітно, що на таку ж суму скоротили видатки на субсидії. Чому дороги виявилися важливішими за соціальну допомогу українцям? Ксенія Барвіненко розкаже.

Президентську програму "Велике будівництво" фінансували з усіх джерел: із цьогорічного бюджету, з Фонду боротьби з коронавірусом, із кредиту держбанку, і знову з бюджету. І щоразу було мало. Тож тепер депутати "надібрали" грошей із Мінсоцу з програми пільг і комунальних субсидій.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Коли ми розподіляємо бюджетні кошти для того, щоб будувати дороги - це покращення інфраструктури, тому щоб швидка доїхала - їй потрібні дороги. А друге - це розігріває економіку, коли у нас йде тотальне скорочення робочих місць, скорочення об'єктів господарювання, тобто ми створюємо зараз робочі місця.

Загалом на будівництво та ремонт доріг планували витратити майже 125 мільярдів гривень, а тепер і всі 127. Хоча і це число може виявитись неостаточним. Полагодити ж збираються шість із половиною тисяч автошляхів. Фактично ремонт одного кілометра дороги обійдеться в 19,5 мільйонів гривень.

Роман Лозинський, народний депутат, "Голос":

Ці дороги хіба зараз добудовують до державних дач, де живе Фокін, і куди переїхав Зеленський. І це велике будівництво яке могло стати позитивом для людей, стало великим деребаном. Точно хто не відчує ніякої користі - це громадяни. Звичайні люди а відчують окремі представники об'єктів, куди підлаштовують інфраструктуру будують дорогу, нажаль ці кошти забирають в медиків під час кризи.

Рішення про дофінансування програми ремонту доріг ухвалили 255 нардепів, "зелені" кнопки тиснули переважно "зелені" слуги народу. Опозиційні депутати, хоч і допомагали з голосуванням - законопроєктом не надто задоволені.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Має бути баланс між тими видатками які ми даємо на одні програми, і тими видатками які мають іти на соціальні питання. У нас не вирішена проблематика з пенсійним забезпеченням. У нас пенсіонери отримують мізерну пенсію, яка недотягує до прожиткового мінімуму - от цим треба займатися, і на мою думку кошти треба спрямовувати, щоб підняти соціальний рівень життя людей, особливо коли пандемія.

Та не лише дорогам пощастило з фінансуванням. Не обділили в цьому документі й МВС - правоохоронцям до кінця року накинули ще 750 мільйонів гривень бюджетних коштів.