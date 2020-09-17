Посли країн "Великої сімки" нагадали, що українські антикорупційні органи та Нацбанк повинні залишатися незалежними. Про це йдеться в спільній заяві дипломатів. "Київ має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та доброчесності таких установ, як Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд. Щоб не дати корупції підірвати реформи", наголосили посли "великої сімки". Власне, про реформи, які, як кажуть, є в українській економіці - Геннадій Вівденко.

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У місті Дніпро обіцяють звести новий аеропорт рівня столичного "Борисполя". Будівництво нових повітряних воріт країни вже розпочато. У бюджеті передбачено два мільярди гривень на фінансування облаштування нової злітно-посадкової смуги завдовжки три тисячі 200 метрів. За переконанням організаторів будівництва, це дозволить будь-яким сучасним літакам приземлятися за будь-якої погоди. Обсяг пасажиропотоку - щонайменше мільйон шістсот тисяч на рік. Від держави злітна смуга.

А від приватних бізнесменів міжнародний термінал на шість виходів і супутня інфраструктура. Це так зване державно-приватне партнерство. Нинішній аеропорт наразі не припинятиме своєї роботи, щоб не створювати незручностей для пасажирів. Такий проєкт уже пропонували 2012 року в рамках можливого проведення футбольного Єврочемпіонату, та 2015 - баскетбольного. Фактичне будівництво розпочали тільки зараз. Відкрити новий аерокомплекс планують уже за 2-3 роки.

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Підвищення пенсій від першого березня наступного року - планують в уряді. Відповідна постанова ухвалена на засіданні Кабінету міністрів. У Міністерстві соціальної політики суперечливо заявляють: індексація має охопити 9 мільйонів пенсіонерів. Однак наразі соціальну допомогу перерахують орієнтовно для восьми мільйонів. Від першого вересня мінімальна пенсія зросла в середньому на 110 гривень - до такого ж "середнього рівня" по країні - дві тисячі гривень на місяць.

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Кількість IT-фахівців в Україні за п'ять років збільшилась удвічі - до ста вісімдесяти тисяч осіб. І це незважаючи на війну на Донбасі та пандемію коронавірусу. Такі дані галузевої компанії "Глобал Лоджик". Середній вік українського програміста, за їхніми дослідженнями, - 28 років.

До того ж частка жінок у цьому бізнесі зросла вп'ятеро вони становлять уже чверть від загальної кількості IT-фахівців. Середня зарплата в секторі 17 тисяч гривень. Важливість цього бізнесу для держави зростає космічними темпами. Торік до бюджету податків і зборів сплачено майже 17 мільярдів гривень, а експорт українського програмного забезпечення приніс понад чотири мільярди доларів.