Польські детективи встановили, що катастрофа сталася через вибух у літаку

Польща має намір арештувати авіадиспетчерів, які працювали в аеропорту Смоленська під час авіакатастрофи президентського літака Ту-154 у 2010.

Слідчі звернулися до окружного суду Варшави. За словами речниці генпрокуратури, звинувачення, пред'явлені диспетчерам, стосуються умисного спричинення авіакатастрофи. Запит дозволить оголосити російських службовців у міжнародний розшук.

Нагадаю, польський літак розбився під Смоленськом 10 квітня 2010. На борту перебували президент Польщі Лєх Качинський із дружиною, а також представники політичної верхівки країни, усі 96 осіб загинули.

Польські детективи встановили, що катастрофа сталася через вибух у літаку. У Москві заявили, що версія не має підтвердження. Уламки літака Росія досі не передала.