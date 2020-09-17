Польща хоче арештувати диспетчерів аеропорту Смоленська [ Редактировать ]
Польща має намір арештувати авіадиспетчерів, які працювали в аеропорту Смоленська під час авіакатастрофи президентського літака Ту-154 у 2010.
Слідчі звернулися до окружного суду Варшави. За словами речниці генпрокуратури, звинувачення, пред'явлені диспетчерам, стосуються умисного спричинення авіакатастрофи. Запит дозволить оголосити російських службовців у міжнародний розшук.
Нагадаю, польський літак розбився під Смоленськом 10 квітня 2010. На борту перебували президент Польщі Лєх Качинський із дружиною, а також представники політичної верхівки країни, усі 96 осіб загинули.
Польські детективи встановили, що катастрофа сталася через вибух у літаку. У Москві заявили, що версія не має підтвердження. Уламки літака Росія досі не передала.
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