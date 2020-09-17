Австрия готова инвестировать в Карпаты - Зеленский [ Редактировать ]
В четверг, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители австрийского бизнеса готовы инвестировать в строительство горнолыжных курортов и развитие инфраструктуры украинских Карпат. Об этом сообщает Офис президента.
По словам президента, практическая реализация таких проектов возможна после завершения эпидемии COVID-19. Он напомнил, что во время официального визита в Австрию встретился с представителями местного бизнеса и обсуждал с ними в том числе вопрос развития Карпат и строительства горнолыжных курортов.
Для нас это очень важно для меня лично. Мы договорились, что после COVID-19 сможем собрать австрийские бизнес, которые являются специалистами в этом направлении.
Он отметил, что благодаря горнолыжным курортам Австрия ежегодно получает €15 млрд. По словам президента, австрийский бизнес заинтересовался развитием этого направления в Украине.
В свою очередь, украинское государство готово обеспечить инфраструктуру, заявил президент. Он напомнил, что в Карпатах продолжается масштабный ремонт дорог. "Дороги мы делаем, не дожидаясь этих важных инвестиционных проектов.
Ранее мы писали о том, что Австрия заявила о готовности быть посредником в урегулировании конфликта на Донбассе.
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