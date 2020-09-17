Що із Геннадієм Кернесом? В якому він стані і де? Це кілька днів залишалося інтригою. Та напередодні стало відомо: харківського мера доправили в Німеччину. У мерії підтверджують уже офіційно - Кернесу стало гірше. В якому стані та де саме перебуває - з'ясовували наші кореспонденти - в Харкові та Берліні.

Де ж подівся Геннадій Кернес - про це активно говорять від початку тижня. Востаннє міського голову харків'яни бачили на день міста, 23 серпня. Ось тут, на площі Свободи, Геннадій Кернес разом із мерами сусідніх міст відкривав сухий фонтан і вітав харків'ян.

Геннадій Кернес охоче спілкувався й фотографувався з містянами. До того ж, без маски.

Я вас поздравляю с Днем города, с Днем освобождения Харькова!

Через три тижні містом почали ширитися чутки мер занедужав. У нього коронавірус. А біля 17 міської лікарні - регулярно з'являлися дорогі автівки, на яких їздив Кернес. Цього понеділка після шквалу повідомлень про тяжкий стан керманича, у міськраді підтвердили: він від минулого четверга на лікарняному. Наступного дня в мерії зізналися, що через "Ковід". І стан міського голови - стабільно важкий. Але він при тямі.

Юрій Сідоренко, директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради:

Зустрітися з вами він просив мене особисто для того, щоб спростувати всі ці фейки. Він все читає, все бачить, все це викликає в нього саркастичну посмішку. І він просив передати, що він підтверджує коронавірус, і викликане ним двостороннє запалення легенів.

У вівторок у мерії переконували, що харківські лікарі впораються з недугою. Та надвечір середи - харків'яни вже фільмували кортежі швидких, що прямували до аеропорту. Близько 22.00 медичний літак із Кернесом на борту піднявся у небо й взяв курс на Берлін. Відео з борту вранці у соцмережах розмістив друг міського голови - бізнесмен Павло Фукс.

Він написав, що мав із Кернесом розмову перед вильотом і що того чекають у клініці "Шаріте". Підтвердили сьогодні і в мерії - Геннадій Кернес - у Берліні. Бо у вівторок його стан погіршився, і родичі наполягли на німецькій клініці. Її назву не оприлюднили, буцімто, з питань безпеки.

Юрій Сидоренко, директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради:

Він був доставлений в протиковідній капсулі, тому що за останніми медичними протоколами хворі на ковід транспортуються саме таким чином. Він був підключений до іншого апарату, він називається "апарат високопотокової подачі кисню". Він був абсолютно у свідомості.

Допомога саме німецьких лікарів потрібна, наполягають у мерії, бо Ковід - ще більше послабив організм Кернеса.

Переліт та лікування, запевняють у мерії, оплачує родина Кернеса.

Ось вона, берлінська клініка "Шаріте". Інформацію про лікування тут Геннадія Кернеса - офіційно не підтверджують не тільки представники мерії Харкова, але й самої лікарні. Сьогодні зранку ми телефонували до прес-служби "Шаріте" і нас попросили надіслати запит поштою. Відповіді на нього немає і досі. Причина, найімовірніше, у конфіденційності. Якщо сам пацієнт або його рідні проти, медики не мають права розголошувати будь-які дані. Втім, з неофіційних джерел відомо, що мер Харкова знаходиться саме тут.

"Шаріте" один із найстаріших і найбільших медичних центрів Європи. Це не просто клініка, а цілий комплекс різнопрофільних лікарень і наукових інститутів. Їх більше сотні, тому філіали "Шаріте" знаходяться у різних районах Берліна. Найбільший у самому центрі столиці, поруч з Бундестагом і відомством канцлера Німеччини.

Щороку у "Шаріте" стаціонарно лікуються більше 100 тисяч пацієнтів, амбулаторно понад мільйон. Приймає медичний центр і пацієнтів із-за кордону. У "Шаріте" є окремий відділ, який опікується іноземними клієнтами. На сайті вказано, що його співробітники володіють англійською, арабською і російською мовами.

Клініка пропонує оформлення документів для виїзду на лікування, трансфер і послуги перекладача, Якщо німці лікуються у "Шаріте" за рахунок страхових кас, то закордонні пацієнти сплачують з власної кишені. Вартість доби у стандартній палаті клініки - приблизно дві сотні євро, віп-кімнати у рази дорожчі.

А ще "Шаріте" одна із найбільш медійних клінік. Насамперед, завдяки своїм відомим пацієнтам. У різні часи тут лікувалися Борис Єльцин, Михайло Горбачов, Едуард Шеварнадзе, Ангела Меркель і Юлія Тимошенко. А наприкінці серпня саме сюди госпіталізували російського опозиціонера Олексія Навального.