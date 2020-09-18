Очередное исследование доказало, что электронные сигареты нельзя отнести в категорию безвредных. У их любителей ухудшаются расстройства сердца и легких, передает newsyou.info.

Электронные сигареты представляют значительный риск для здоровья пользователей, как показало масштабное исследование безопасности данного продукта. Вейпинг может ухудшить течение болезней сердца и легких. При этом риск вдыхания ароматических ингредиентов электронных сигарет всё еще не изучен до конца, как утверждают ученые из Великобритании. Авторы отчета призывают любителей электронных сигарет, которые уже не используют традиционные табачные продукты, серьезно отнестись к новым рискам для здоровья.

Опасность пассивного курения электронных сигарет для окружающих относительно низка, но люди могут столкнуться с учащением сердечного ритма из-за вдыхания пара, если стоят слишком близко к любителю вейпинга. Полученные выводы в значительной степени подтверждают согласованную позицию научного сообщества о том, что электронные сигареты ощутимо менее опасны, чем традиционные табачные изделия, но всё равно вредны для здоровья.

Многие эксперты в области здравоохранения рассматривают электронные сигареты в качестве мощного инструмента борьбы с традиционным курением. При этом они подвергают сомнению утверждения о безопасности этого продукта, из-за которых им начинают пользоваться молодые и никогда не курившие люди. К примеру, в Великобритании более 10% бывших курильщиков перешли на электронные сигареты, растет и количество молодых людей, которые пристрастились к этим гаджетам, считающимся в молодежной среде модными.

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