Сын Нестора Шуфрича снова попал в ДТП (фото) [ Редактировать ]
В центре Киева произошло дорожно-транспортное происшествие - на перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись два автомобиля.
Как сообщают "Вартові еспресо", автомобиль Sang Yong, ехавший с улицы Липской, не пропустил на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын народного депутата - Нестор Шуфрич-младший.
Отмечается, что никто не пострадал, но автомобили получили значительные повреждения.
Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич стал дедушкой.
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