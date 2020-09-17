В центре Киева произошло дорожно-транспортное происшествие - на перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись два автомобиля.

Как сообщают "Вартові еспресо", автомобиль Sang Yong, ехавший с улицы Липской, не пропустил на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын народного депутата - Нестор Шуфрич-младший.

Отмечается, что никто не пострадал, но автомобили получили значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич стал дедушкой.