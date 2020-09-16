Купе-кросовер Renault Arkana будет производиться в Украине - об этом было объявлено сегодня на презентации Renault Ukraine. Производственной площадкой для изготовления автомобиля стал "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ), флагман украинского автопрома.

По словам Николая Евдокименко, Председателя Правления ПАО "ЗАЗ", сотрудничество с французским концерном дает надежду на возрождение отечественного автопрома после затяжного кризиса последних лет.

"Мы гордимся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя. Сегодня предприятие располагает всеми техническими возможностями, чтобы обеспечить высокие стандарты качества автомобилей Renault и их соответствие ожиданиям автолюбителей в Украине", - прокомментировал Николай Евдокименко

В рамках сотрудничества с Groupe Renault на ЗАЗе была проведена масштабная модернизация производственных мощностей и внедрена система контроля качества Alliance Production Way (APW), которая позволяет оптимизировать процесс производства авто, устанавливая единые жесткие стандарты для всех предприятий, входящих в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, или являющихся его партнером, как ЗАЗ. Таким образом, качество автомобилей, сделанных в Украине, будет соответствовать мировому уровню.

Объемы производства пока не разглашаются. Руководство завода уверят, что ЗАЗ достаточно гибок, чтобы расширить объемы производства в соответствие с запросами рынка.

"Мы верим, что новый внедорожник Renault Arkana, сделанный в Украине, оправдает ожидания автомобилистов и будет пользоваться большой популярностью", - прокомментировал Н. Евдокименко.

О новинке

Renault Arkana - кросовер, который выпускается с 2019 года. Автомобиль создан на модернизированной платформе В0, является родственником Renault Duster. Оснащается абсолютно новым турбо-двигателем TCe150 объемом 1,33 л турбо (150 л. с., крутящий момент - 250 Nm) и бензиновым атмосферным двигателем SCe114, объемом 1,6 л (мощность 114 л. с., крутящий момент - 156 Nm). В паре с ними будет предлагаться механическая трансмиссия или вариатор. Полный привод будет доступен как с механической коробкой переключения передач, так и с вариатором. Клиренс подходит для украинских дорог - 205 мм. Расход топлива город/трасса - 9,1/6,1 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч за 10,5 с.

Среди доступных опций - подогрев руля, передних и задних сидений, климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, камеры кругового обзора, аудиосистема Bose с восемью динамиками и сабвуфером. Автомобиль доступен в 7 цветах, комплектуется стальной защитой двигателя, оснащен смарт-ключом с системой дистанционного запуска и современной центральной консолью (с возможностью подсоединить смартфон к автомобилю). Цена нового кросовера стартует с 467 900 грн.

Запорожский Автомобилестроительный Завод - единственное в Украине предприятие, имеющее полный цикл производства, включая штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. Предприятие имеет опыт производства моделей мировых автопроизводителей: Daewoo Motors Corporation, General Motors, Adam Opel AG, Chery International и других.

Groupe Renault - занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн. автомобилей. Владеет брендами Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. С 2017 года Groupe Renault - мажоритарный акционер "АВТОВАЗ" и собственник бренда LADA. Groupe Renault является частью Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.