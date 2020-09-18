Лукашенко побачив загрозу "гарячої війни" та закрив кордони [ Редактировать ]
Рух через межі Білорусі з Польщею та Литвою поки що відбувається у звичайному режимі - попри заяви Олександра Лукашенка. Про це повідомив голова литовської служби державного кордону.
Білоруський очільник напередодні заявив, що вимушений закрити кордони із західними країнами, зокрема і з Україною, буцімто через загрозу - цитую - "гарячої війни". І додав - Білорусь біля свого західного кордону активізує військові навчання з Росією
Олександр Лукашенко, президент Білорусі:
Мы вынуждены закрыть государственную границу к величайшему сожалению с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства.
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