Рух через межі Білорусі з Польщею та Литвою поки що відбувається у звичайному режимі

Рух через межі Білорусі з Польщею та Литвою поки що відбувається у звичайному режимі - попри заяви Олександра Лукашенка. Про це повідомив голова литовської служби державного кордону.

Білоруський очільник напередодні заявив, що вимушений закрити кордони із західними країнами, зокрема і з Україною, буцімто через загрозу - цитую - "гарячої війни". І додав - Білорусь біля свого західного кордону активізує військові навчання з Росією

Олександр Лукашенко, президент Білорусі: