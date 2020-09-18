Українські військові проводять масштабні навчання спільно з партнерами з НАТО

Українські військові проводять масштабні навчання спільно з партнерами з НАТО. Двосторонні маневри відбуваються з повітряними підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Вони мають назву "Об'єднані зусилля-2020". Військовики намагаються синхронізувати дії з використанням повітряного та наземного компоненту.

Одночасно тривають міжнародні військові навчання Rapid Trident - також за участи союзників НАТО. До вишколу залучили військовослужбовців із Польщі, Литви, Канади, Німеччини, Румунії, Великої Британії та Данії. Загалом - майже чотири тисячі учасників.