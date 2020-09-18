Rapid Trident-2020: у навчаннях взяли участь чотири тисячі військових [ Редактировать ]
Українські військові проводять масштабні навчання спільно з партнерами з НАТО. Двосторонні маневри відбуваються з повітряними підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Вони мають назву "Об'єднані зусилля-2020". Військовики намагаються синхронізувати дії з використанням повітряного та наземного компоненту.
Одночасно тривають міжнародні військові навчання Rapid Trident - також за участи союзників НАТО. До вишколу залучили військовослужбовців із Польщі, Литви, Канади, Німеччини, Румунії, Великої Британії та Данії. Загалом - майже чотири тисячі учасників.
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