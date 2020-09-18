Раніше в компанії "Майкрософт" повідомляли про хакерські атаки

Росія не полишає спроб втрутитися у президентську кампанію у Сполучених Штатах. Директор ФБР Крістофер Рей під час слухань у комітеті Сенату заявив, що в Бюро фіксують активну діяльність Кремля.

Зокрема, ідеться про розповсюдження дезінформації, щоб посіяти розбрат в американському суспільстві, а також очорнити кандидата Джозефа Байдена, якого росіяни вважають антиросійським.

Раніше в компанії "Майкрософт" повідомляли про хакерські атаки з Росії, Китаю та Ірану на штаби і республіканців, і демократів. Про іноземну загрозу виборам, переважно з Росії, заявляв і глава американської контррозвідки Вільям Еванін.