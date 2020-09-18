Тихановська закликала ООН розслідувати порушення прав людини у Білорусі [ Редактировать ]
Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - вважає учасниця президентських виборів Світлана Тихановська. Вона виступила під час засідання Ради ООН з прав людини, нагадавши про численні затримання, побиття і тортури протестувальників.
Представники Білорусі, а також Росії, Китаю та Венесуели заявили про порушення регламенту й вимагали зупинити виступ опозиціонерки. Тихановська закликала допустити в Білорусь спецпредставника ООН.
Раніше низка країн ОБСЄ вже створили експертну комісію, яка також розслідуватиме порушення.
по теме
Ангела Меркель закликала Росію не втручатися у внутрішні справи Білорусі
Німецький канцлер застерегла Москву від впливу на події в сусідній країні - а вони розгортаються драматично, протести не вщухають
Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом
Європейський Союз вимагає проведення нових виборів у Білорусі - ситуацію обговорили на засіданні Європарламенту
Опозиція Білорусі готує новий грандіозний протест
Ані дня без мітингів. У Білорусі готують новий грандіозний протест, а сьогодні акцію влаштували байкери. Які ще плани в опозиції? І чим відповість влада?
Опозиція Білорусі назве імена силовиків, які били і катували людей
Учасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення так званого санкційного списку Тарайковского
Польща та Литва визнали Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі
МЗС Польщі слідом за Литвою заявило, що на тлі протестів Олександр Лукашенко втратив легітимність на посаді президента Білорусі