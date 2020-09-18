Ситуація в Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, - вважає учасниця президентських виборів Світлана Тихановська. Вона виступила під час засідання Ради ООН з прав людини, нагадавши про численні затримання, побиття і тортури протестувальників.

Представники Білорусі, а також Росії, Китаю та Венесуели заявили про порушення регламенту й вимагали зупинити виступ опозиціонерки. Тихановська закликала допустити в Білорусь спецпредставника ООН.

Раніше низка країн ОБСЄ вже створили експертну комісію, яка також розслідуватиме порушення.