Бюджет, который не содержит механизмов для поддержания экономики, в котором сокращены социальные выплаты, а только увеличена долговая нагрузка и расходы на чиновничий аппарат – неприемлем. "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет предлагать альтернативный вариант бюджета, в котором вместо выплат по внешним долгам, увеличения финансирования чиновничьего аппарата и силовиков заложены дополнительные средства на развитие экономики, увеличиваются выплаты на социальную поддержку людей, на медицину. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Нужно провести переговоры по реструктуризации. В бюджете заложено 160 миллиардов прямых платежей по внешним долгам, что больше, чем финансирование всей медицины (расходы на здравоохранение 153 млрд грн., – ред.). Это недопустимо", – сказал Юрий Бойко.

Также, по его словам, не могут в период социального и экономического кризиса, повышения тарифов сокращаться выплаты на субсидии и социальную поддержку людей.

"Не должно быть такого, чтобы Офис президента, Верховная Рада, аппарат Кабмина, СБУ, прокуратура, полиция, ГБР, САП, НАБУ дополнительно получили миллиарды гривен, а субсидии, выплаты одиноким матерям, людям с инвалидностью, чернобыльцам – всем, кто нуждается в поддержке государства, были заморожены либо остались на прежнем уровне. Необходимо восстановить социальную справедливость", – подчеркнул Юрий Бойко.

Вторая задача, на которой акцентировал Сопредседатель оппозиционной фракции, – это поддержка экономики. "Строительство дорог – это хорошо. Но также должны быть государственные программы по космической отрасли, по судостроению, по тем отраслям, которые могут стать локомотивами экономического роста и обеспечить создание рабочих мест. К сожалению, этих программ нет, и их надо будет вводить. Мы готовим соответствующие предложения", – отметил он.

Юрий Бойко назвал правительственный проект бюджета-2021 повторением худших традиций прошлых лет.

"Никаких выводов не сделали из того, что было в прошлые годы и что возмущало людей. Уже новая власть продолжает строить в Украине полицейское государство с бедным населением. Этот антинародный курс нужно прекращать. Мы будем против этого бороться и предлагать свой вариант бюджета, который позволит поддержать граждан и экономику страны", – резюмировал Сопредседатель оппозиционной фракции.