Бангкок накрыла волна антиправительственных протестов [ Редактировать ]
В Бангкоке, на площади Санам Луанг, 19 сентября, проходит массовая акция протеста, на которую вышли тысячи людей. Об этом сообщает Bangkok Post.
По данным местной полиции, на площади собрались около 20 тысяч человек. Но, организаторы протеста ожидают увеличения количества протестующих до 100 тысяч.
Стоит отметить, что первыми участниками акций стали студенты.
Участники акций требуют принятия новой Конституции и отмены военного правления.
Напомним, ранее в Париже возобновились "желтые" протесты.
Читайте также, очередные протесты в Белорусии закончились стрельбой.
Как мы сообщали, в Минске начались жесткие задержания участников акций протеста, а ранее в Минске силовики избили участниц женского марша. А также, в Беларуси за участие в протесте оштрафовали студентов.
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