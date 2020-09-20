Умер известный российский телеведущий [ Редактировать ]
В Москве умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов. Об этом сообщает Театральный институт имени Щукина, где Борисов был заведующим кафедрой режиссуры.
Борисов почувствовал себя плохо 19 сентября во время съемок передачи, его забрали в больницу. Врачи диагностировали воспаление легких и подозревали у нег коронавирус. Медикам пришлось ввести его в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Российские СМИ сообщают, что Борисов пережил клиническую смерть. Его попробовали перевезти его в другую больницу, но его состояние резко ухудшилось.
Михаилу Борисову был 71 год. С 1994 года он вел телевизионную лотерею "Русское лото". В 2000 году получил звание народного артиста России.
Ранее сообщалось, что украинская телеведущая задекларировала 261 миллион гривен дохода.
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