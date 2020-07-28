Украинская телеведущая задекларировала 261 миллион гривен дохода [ Редактировать ]
Украинские звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены задекларировали почти 766 млн грн доходов, полученных в 2019 году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Публичные лица и "селебритис" по итогам прошлого года задекларировали к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн грн, военного сбора - почти 7 млн грн.
Самый большой доход задекларировала телеведущая - 261,6 млн грн. На втором месте футболист - 24,5 млн грн и певец - 15,3 млн грн.
В налоговой не назвали фамилию телеведущей, заработавшей рекордную сумму. Однако, скорее всего, речь идет об Оксане Марченко - супруге народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. В своей декларации он указал, что его жена получила 258,7 млн грн дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments.
Как отмечают в налоговой, большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, оформлены частными предпринимателями. Однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.
Ранее сообщалось, что Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей.
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