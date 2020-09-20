В горсовете Харькова рассказали о состоянии Кернеса [ Редактировать ]
В Харьковском горсовете рассказали о состоянии Геннадия Кернеса и заодно опровергли фейки о том, что его якобы"специально заразили COVID-19". Также отметили, что курс лечения в немецкой клинике "Шарите" не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков
Также, в горсовете опровергли и очередной фейк, о якобы причастности Харьковской ОГА и МВД Украины к заражению Кернеса коронавирусом.
Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась
Ранее сообщалось, что главу Харькова Геннадия Кернеса, у которого ранее подтвердили коронавирус, увезли на лечение за границу. Но, ранее в СМИ сообщали, что мэр Харькова впал в кому. Позже эту информацию опровергли.
Читайте также, Кернес отчитался, сколько потратил на лечение в Германии.
по теме
Кількість хворих на COVID-19 в Індії наблизилася до психологічної позначки
Від початку епідемії коронавірусом у світі заразилася рекордна кількість людей
Індія виривається у лідери за темпами поширення COVID-19
Медичний персонал в Індії працює у авральних умовах: втома, фізичне виснаження, брак персоналу і нескінченний потік пацієнтів
Індія лідирує за темпами поширення COVID-19
За минулу добу коронавірус у світі підхопили іще більш як 240 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії - 93 тисячі нових випадки
Во Львове от коронавируса умер главный педиатр города
Во Львове от коронавируса скончался главный педиатр города
Чехия заявила о начале второй волны COVID-19
В Чехии заявили о начале второй волны COVID-19