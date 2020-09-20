В Харьковском горсовете рассказали о состоянии Геннадия Кернеса и заодно опровергли фейки о том, что его якобы"специально заразили COVID-19". Также отметили, что курс лечения в немецкой клинике "Шарите" не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков

Также, в горсовете опровергли и очередной фейк, о якобы причастности Харьковской ОГА и МВД Украины к заражению Кернеса коронавирусом.

Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась

Ранее сообщалось, что главу Харькова Геннадия Кернеса, у которого ранее подтвердили коронавирус, увезли на лечение за границу. Но, ранее в СМИ сообщали, что мэр Харькова впал в кому. Позже эту информацию опровергли.

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